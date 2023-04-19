В Самаре горело кафе на ул. Антонова-Овсеенко

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ЧП произошло утром 19 апреля, в Советском районе Самары. В районе Центрального автовокзала на пересечении улиц Аврора и Антонова-Овсеенко загорелось кафе по адресу улица Антонова-Овсеенко, 2а корпус 1. К месту огненного ЧП оперативно прибыли пожарные и медики, пишет ГТРК Самара.

Тротуар рядом с кафе заволокло дымом

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области, в павильоне загорелась кухня. Огонь успел уничтожить 20 квадратных метров. К тушению привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось меньше чем за 40 минут. К счастью никто не пострадал.