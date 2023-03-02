в Самаре горел дом сталинской эпохи

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В областном МЧС сообщили о происшествии в Красноглинском районе города: поступил вызов о пожаре в здании 1938 года. Пожарным пришлось использовать инструменты, чтобы попасть внутрь.

— В 21:41 в дежурную часть сообщили о пожаре на Сергея Лазо, 10. Уже в 22:08 огонь удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров, а в 22:22 полностью потушить. Чтобы вскрыть дверь в дом, нам пришлось использовать ручной инструмент «Хулиган», — сообщили в МЧС.

«Хулиган» — ручной немеханизированный пожарный инструмент, состоящий из стального стержня и заканчивающегося с одной стороны вилкой-гвоздодером, а с другой — многофункциональной головкой с плоским клином и круглым изогнутым шипом.

К счастью, никто не пострадал — здание, в котором начался пожар, было нежилым, пишет 63.ру.