В Самаре банк оштрафовали за нарушение законодательства о «коллекторах»

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Должностные лица УФССП России по Самарской области помогли местному жителю защитить свои права в конфликте с банком, который не уведомив кредитуемого о привлечении к взысканию его задолженности третьих лиц. За незаконные действия банк оштрафован.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поступило обращение от мужчины, в котором содержались сведения о нарушении банковской организацией требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Мужчина заявил, что ему приходят требования об оплате просроченной задолженности от неизвестных лиц. В ходе проверки было установлено, что житель г. Самары брал кредит в одном из банков. Во время его не оплатил. В результате банк привлек к взысканию задолженности иные лица — «коллекторов». При этом в нарушение действующего законодательства кредитная организация уведомила должника о том, что для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, привлечены иные лица, не заказным письмом с уведомление и указанием всех сведений о кредиторе, а простым SMS-сообщением, что также противоречит требования Федерального закона № 230-ФЗ.

В отношении кредитной организации возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения — назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами» и микрофинансовыми организациями, жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Жалобу можно направить почтовой связью по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 17 или с помощью Интернет-приемной на сайте УФССП России по Самарской области. Также обратиться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности можно по телефону: 8 (846) 266-62-35.



