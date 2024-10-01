В Самаре 74-летний водитель выехал на встречную полосу, пострадала пассажирка

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30 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:35 в Промышленном районе города Самара. На 91 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» Нефтегорского района, 74-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Rav 4, двигаясь в направлении г. Самара, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в местах где это запрещено и допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, под управлением 55-летнего мужчины, который осуществлял поворот налево. 66-летнюю пассажирку Toyota Rav 4 госпитализировали.