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В России намерены ужесточить наказание за автоподставы на дорогах

20 июня 2025 11:13
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В России намерены ужесточить наказание за автоподставы на дорогах

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий признать умышленное создание ДТП с целью вымогательства денег отдельным составом преступления. Сложившаяся ситуация демонстрирует несовершенство законодательства, которое не учитывает специфику подобных преступлений.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ужесточить наказание для автоподставщиков, о чем сообщил в своем телеграм-канале. Законопроект подразумевает выделение умышленной организации ДТП для вымогательства в отдельную уголовную статью. В настоящее время даже доказанный факт организации автоподставы не влечет за собой серьезных последствий для злоумышленников.

По словам Нилова, на российских дорогах в последнее время резко возросло число преступных эпизодов с имитацией аварий. Мошенники, которыми являются как водители транспортных средств, так и пешеходы, и даже недобросовестные сотрудники ГИБДД, намеренно создают видимость столкновения, чтобы затем требовать с «виновника» крупные суммы, якобы за причиненный ущерб.

Несмотря на повсеместное распространение камер видеофиксации, преступники продолжают изощряться в методах обмана. Они разрабатывают новые способы провокаций, а при задержании отделываются минимальным наказанием по статьям о мошенничестве. При этом их действия зачастую сопровождаются угрозами, грубыми нарушениями ПДД и умышленной порчей автомобилей жертв, пишет avtovzglyad.ru.

Теги: БДД

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