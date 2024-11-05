В поселке Лесной Борского района горел дом

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Территориальные огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров.



4 ноября в 17 часов 10 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Лесной горит дом.

К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 134 и 138 вышеуказанного Отряда в количестве 11 человек.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит деревянный дом на площади 70 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б». В 17 часов 31 минуту пожар был локализован, в 17 часов 50 минут – объявлена ликвидация открытого горения. В 21 час зафиксирована полная ликвидация пожара.

К сожалению, пострадал 1 человек.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"