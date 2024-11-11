В Похвистневском районе горели сарай и чердак жилого дома

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Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.



8 ноября в 7:03 диспетчеру пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Первомайск на улице Первомайской горит дом.

Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 102, 103 пожарно-спасательного отряда № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Мочалеевка. По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горят сарай и чердачное помещение частного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров, существует угроза распространения огня на большую площадь.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара поданы 2 ствола «Б».

В 7:15 пожар был локализован. В 7:26 - объявлена ликвидация открытого горения, а в 9:08 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"