В Похвистнево тушили пожар в многоквартирном доме

10 ноября в 19:34 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Лермонтова. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 102, 155 пожарно-спасательного отряда № 35, пожарной части № 167 ОО «Промгазсервис» и добровольная пожарная команда города Похвистнево. По прибытии было установлено, что в одной из квартир многоквартирного дома горят домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

Из дома оперативно были эвакуированы 25 человек, спасены 9 человек, из них 3 несовершеннолетних. На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б» и созданы 3 звена газодымозащитной службы. В 19:48 была объявлена локализация пожара, в 19:58 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 21:25 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"