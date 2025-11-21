Я нашел ошибку
Главные новости:
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.
Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.
Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом

21 ноября 2025 17:11
113
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.

Сегодня, 21 ноября, в 13:33 диспетчеру пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в Похвистнево на улице Чкалова горит дом.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета 102-й Части 35-го Отряда и добровольная пожарная команда города Похвистнево.

По прибытии было установлено, что горит неэксплуатируемый жилой дом на площади 40 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 2 ствола «Б», в 13:44 - объявлена локализация пожара, в 13:55 - ликвидация открытого горения, в 14:40 - ликвидация последствий пожара.
 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: Пожар

Для тушения возгорания привлекались 42 специалиста и 14 единиц техники.
20 ноября 2025, 15:58
Из торгового центра эвакуировали 200 человек.
17 ноября 2025, 22:59
