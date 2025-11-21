В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом

113

Сегодня, 21 ноября, в 13:33 диспетчеру пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в Похвистнево на улице Чкалова горит дом.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета 102-й Части 35-го Отряда и добровольная пожарная команда города Похвистнево.

По прибытии было установлено, что горит неэксплуатируемый жилой дом на площади 40 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 2 ствола «Б», в 13:44 - объявлена локализация пожара, в 13:55 - ликвидация открытого горения, в 14:40 - ликвидация последствий пожара.



Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"