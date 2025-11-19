В Подмосковье соседи спасли пенсионерку, которую мошенники хотели увезти

166

В поселке Нахабино Московской области соседи спасли пенсионерку от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«История произошла в поселке Нахабино. Аферисты позвонили женщине и представились дальними родственниками. Они попросили ее спуститься вниз и сесть в такси. Дальше бабулю должны были куда-то увезти», — говорится в публикации.

По данным канала, соседи увидели происходящее из окна и выбежали на улицу, чтобы остановить женщину. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль такси быстро уезжает. В настоящее время поиском данной машины занимаются правоохранители, пишет Газета.