В Пестравском районе пьяный водитель сбил девочку

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ДТП произошло Пестравском районе в 19:40 в субботу, 17 декабря. Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Ваз-11130», двигался по улице Ширшакова со стороны обводной а/д с. Падовка в направлении ул. Клубная. Напротив д. 61 ул. Ширшакова с. Падовка нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2007 года рождения, которая двигалась по левому краю проезжей части в попутном направлении, без сопровождения взрослых. В результате ДТП пострадала пешеход, госпитализирована в медицинское учреждение. По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт опьянения водителя.