В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»

6 сентября 2025 09:22
Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному в июле текущего года во время патрулирования на улице Ленина в темное время суток заметили мужчину, вызывающего подозрение внешним видом: пешеход передвигался быстрым шагом, озираясь по сторонам.

Полицейские остановили мужчину, представились и попросили объяснить особенности его передвижения. Мужчина сбивался и путано отвечал на вопросы. Во время общения сотрудники полиции выявили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил категорическим отказом.

Задержанного для составления административного материала доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли у 29-летнего местного жителя бумажный сверток с порошкообразным веществом. Как пояснил мужчина, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который он приобрел для собственного употребления.

Изъятое у ранее судимого за незаконное хранение наркотиков вещество, согласно результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, является наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию города.

Теги: Стоп Наркотик

