В Октябрьске произошло два пожара за сутки

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5 марта в 14 часов 56 минут на пункт связи поступило сообщение о пожаре на улице Вологина в городском округе Октябрьск. К месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 106 и один расчет пожарно - спасательной части № 173. По прибытии на место в 15 часов 00 минут было установлено, что горит частный жилой дом на площади 40 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 человек личного состава, были поданы 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Локализация пожара была объявлена в 15 часов 20 минут, ликвидация открытого горения - в 15 часов 30 минут, полная ликвидация последствий пожара в 18 часов 22 минуты. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.



Также в 20 часов 49 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Водников в городском округе Октябрьск горит частный жилой дом площадью 50 квадратных метров. Локализация пожара была объявлена в 21 час 37 минут, ликвидация открытого горения - в 21 час 55 минут, полная ликвидация последствий пожара была осуществлена в 00 часов 52 минуты. В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава, были поданы 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"