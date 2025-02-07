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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новосемейкино мужчины испугались полиции и выкинули наркотики

7 февраля 2025 10:12
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В Новосемейкино мужчины испугались полиции и выкинули наркотики

В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в поселке Новосемейкино сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району, обратили внимание на мужчин, что-то ищущих на земле. При виде полицейских, они заметно занервничали, а один из них попытался избавиться от бумажного свертка, скинув его под машину, припаркованную неподалеку. Полицейские задержали мужчин, сообщили о произошедшем в дежурную часть и предприняли все необходимые меры по охране места происшествия.

Сотрудники следственно-оперативной группы в присутствии понятых обнаружили и изъяли у одного из задержанных и с земли два бумажных свертка с порошкообразным веществом.  Для дальнейшего разбирательства ранее не судимых задержанных доставили в отдел полиции.

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что в каждом из свертков находилось наркотическое вещество синтетического происхождения в крупном размере.

Как пояснил полицейским 35-летний житель города Похвистнева - он приобрел наркотики через сеть Интернет и хранил при себе без цели сбыта. Его приятель, 1983 года рождения, пояснил, что свой сверток нашел на дороге, а когда увидел полицейских, испугался и попытался избавится от запрещенных веществ.

В настоящее время следственным отделом О МВД России по Красноярскому району каждому из задержанных предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Уголовные дела с обвинительным заключением в отношении жителей города Похвистнева направлены в суд для принятия решения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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