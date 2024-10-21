В Новом Буяне горело заброшенное строение на площади 80 кв. метров

В субботу поздно вечером в селе Новый Буян на улице Полевая горело заброшенное строение, о чем в 22 часа 50 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение.
По прибытии на место пожара огнеборцами было установлено, что горит заброшенное строение на площади 80 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.
На борьбу с огнем оперативно было подано 3 ствола «Б», создана магистральная линия на 2 рукава и два отделения газодымозащитной службы. В тушении пожара участвовало 15 человек личного состава и 4 единицы основной пожарной техники.
Ликвидация открытого горения зафиксирована в 23 часа 23 минуты, ликвидация последствий пожара зафиксирована 20 октября в 07 часов 30 минут.
Благодаря слаженным действиям наших пожарных удалось избежать распространения огня на соседние постройки.
При пожаре пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.