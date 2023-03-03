В Новокуйбышевске взыскали в пользу пострадавшего в ДТП моральный вред в 150 тысяч рублей

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Судебные приставы г. Новокуйбышевска взыскали в пользу пострадавшего в ДТП мужчины моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

Жительница г. Новокуйбышевска, нарушив правила дорожного движения, допустила создание аварийной ситуации. В результате столкновения двух автомобилей водитель другого транспортного средства сильно пострадал. В качестве компенсации за причинение вреда здоровью средней тяжести суд обязал автовладелицу выплатить мужчине 150 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью выяснения имущественного положения должницы направил запросы в соответствующие органы и учреждения. В результате было установлено, что у женщины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на ее денежные средства.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения морального вреда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.