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В Новокуйбышевске незаконно перевозили черный лом
В Новокуйбышевске незаконно перевозили черный лом
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В Новокуйбышевске незаконно перевозили черный лом

3 февраля 2023 09:59
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В Новокуйбышевске незаконно перевозили черный лом

Судебные приставы г. Новокуйбышевска изъяли у мужчины, осуществляющего перевозку лома без соответствующей лицензии, 400 кг металла и передали его в Росимущество. Помимо ареста имущества, нарушителю также придется оплатить штраф.

Сотрудники ДПС остановили на дороге большегруз, за рулем которого находился 29-летний житель г. Новокуйбышевска. При проверке прицепа в нем был обнаружен лом черных металлов. При проверке документов, оказалось, что молодой человек занимался перевозкой лома без специального разрешения. Незаконные действия были пресечены, а мужчина привлечен к административной ответственности по ст.14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией металла.

 В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевск в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы выехали по указанному в судебном решении адресу и составили акт изъятия металлолома. Всего конфисковано 400 кг лома черного металла, которое передано представителям Росимущества для дальнейшего распоряжения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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