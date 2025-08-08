В Нальчике возбуждено уголовное дело об обрыве троса канатной дороги в курортной зоне

129

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).

По версии следствия, 8 августа 2025 года, примерно в 18 часов, в парке аттракционов города Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги во время оказания услуг гражданам. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как пишут "Известия", количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии.

«Еще двоих пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в результате обрыва канатной дороги в городе Нальчике», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что четыре человека госпитализированы, причем один находится в тяжелом состоянии в реанимации, два пациента средней степени тяжести сейчас обследуются. Еще двоих уже отпустили домой после осмотра.

Фото: СУ СКР КБР