Количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации.
В Нальчике возбуждено уголовное дело об обрыве троса канатной дороги в курортной зоне
Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за труд.
В преддверии Дня строителя Вячеслав Федорищев вручил награды специалистам и ветеранам отрасли
Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 10 метров и доставил до береговой линии.
8 августа в Ставропольском районе напротив базы отдыха «Сосенки» в Волге утонул мужчина 
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО
Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли – в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд. 
В Самаре прошло мероприятие, посвящённое Дню строителя: чествовали строителей и ветеранов отрасли
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
В Нальчике возбуждено уголовное дело об обрыве троса канатной дороги в курортной зоне

8 августа 2025 22:35
129
Количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда). 

По версии следствия, 8 августа 2025 года, примерно в 18 часов, в парке аттракционов города Нальчика произошел обрыв троса канатной дороги во время оказания  услуг гражданам. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

Как пишут "Известия", количество пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до восьми, один из них находится в реанимации. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии.

«Еще двоих пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в результате обрыва канатной дороги в городе Нальчике», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что четыре человека госпитализированы, причем один находится в тяжелом состоянии в реанимации, два пациента средней степени тяжести сейчас обследуются. Еще двоих уже отпустили домой после осмотра.

 

Фото:  СУ СКР КБР

