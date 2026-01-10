Жителя Шенталинского района за повторное избиение супруги ждет суд

В октябре 2025 года в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району за помощью обратилась местная жительница 1978 года рождения, которая сообщила, что супруг во время семейной ссоры ударил её о дверной косяк.



Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, установили обстоятельства произошедшего: после употребления спиртных напитков муж во время конфликта ударил жену о дверной косяк, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

По информации полицейских, ранее 38-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев супруге.



Медицинской экспертизой установлено, что нанесенные злоумышленником травмы не представляли угрозы жизни и здоровью женщины.



Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, мужчина пояснил: ему не понравилось, что супруга находилась в гостях у соседа, это вызвало у него чувство ревности. Вследствие употребления алкоголя, он не смог сдержать эмоции, когда она пришла, и нанес ей побои.



В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного акта. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Потерпевшая уехала к родственникам в другой населенный пункт, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО