Самарец откликнулся на предложение о дополнительном заработке и отдал мошенникам 8 000 000 рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

Жителю Самары посредством сотовой связи поступило предложение о дополнительном заработке. Неизвестный, представившись специалистом по работе с финансовыми операциями, пообещал ему постоянный высокий доход, а также практические консультации по ведению бизнеса.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту 8 000 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.