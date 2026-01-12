Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла

Я нашел ошибку
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
По итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек он добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения.
Российский абиссинский кот признан самым титулованным в мире 
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней
По словам врио руководителя ГЖИ Георгия Степаняна, всего в новогодние дни в ведомство по различным каналам связи поступило 426 жалоб.
В Самарской области вместе с сотрудниками ГЖИ оценивать работу коммунальщиков будут общественники
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав постояльцев туристической базы в селе Ташла Самарской области.

В СМИ сообщается о нарушении прав постояльцев туристической базы в селе Ташла Самарской области. В декабре прошлого года граждане заселились в коттеджи, оплатив услуги. При этом в домах отсутствовали отопление и водоснабжение, впоследствии было отключено электричество. В результате постояльцы вынужденно покинули комплекс, при этом денежные средства им до настоящего времени не возвращены. 

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК СО доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

