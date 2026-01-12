Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав постояльцев туристической базы в селе Ташла Самарской области.

В СМИ сообщается о нарушении прав постояльцев туристической базы в селе Ташла Самарской области. В декабре прошлого года граждане заселились в коттеджи, оплатив услуги. При этом в домах отсутствовали отопление и водоснабжение, впоследствии было отключено электричество. В результате постояльцы вынужденно покинули комплекс, при этом денежные средства им до настоящего времени не возвращены.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК СО доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.