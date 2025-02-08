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В Москве загорелось здание бывшего Электрозавода

8 февраля 2025 22:15
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В Москве загорелось здание бывшего Электрозавода

Пожар возник по адресу: ул. Электрозаводская, д. 21. По последним данным МЧС РФ, спасены 90 человек, еще 120 - эвакуированы.

Число пострадавших при пожаре в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы увеличилось до 10 человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Среди пострадавших двое детей.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны столичного главка ведомства оказывают содействие в эвакуации при пожаре.

Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бюро бытовых услуг, сервисные центры и магазины, пишет Интерфакс. 

На данный момент, по данным источника «Известий», площадь возгорания составляет 800 кв. м.

Теги: Пожар

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