В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
14 ноября 2025 14:36
34
Огнеборцы Красноармейского и Пестравского районов ликвидировали пожар.

13 ноября в 15 часов 35 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Алексеевский на улице Луговой горит сено в надворных постройках.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей № 126 Красноармейского района и № 125 Пестравского района. По прибытии было установлено, что в надворных постройках горит сено на площади 10 квадратных метров.
Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и создано два звена газодымозащитной службы. На месте пожара работали 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава
В 16 часов 11 минут пожар был локализован, в 16 часа 21 минуту – объявлена ликвидация открытого горения, в 18 часов 00 минут - ликвидация последствий пожара. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

