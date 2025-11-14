В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках

34

Огнеборцы Красноармейского и Пестравского районов ликвидировали пожар.

13 ноября в 15 часов 35 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Алексеевский на улице Луговой горит сено в надворных постройках.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей № 126 Красноармейского района и № 125 Пестравского района. По прибытии было установлено, что в надворных постройках горит сено на площади 10 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и создано два звена газодымозащитной службы. На месте пожара работали 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава

В 16 часов 11 минут пожар был локализован, в 16 часа 21 минуту – объявлена ликвидация открытого горения, в 18 часов 00 минут - ликвидация последствий пожара. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

