В Кошкинском районе пожарные-спасатели спасли дом

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8 февраля в 9 часов 25 минут на пункт связи пожарно – спасательной части № 129 пожарно – спасательного отряда № 49 Кошкинского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит дом в селе Залесье. К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 129 в количестве 5 человек личного состава и пожарный расчет пожарно – спасательной части № 88 пожарно – спасательного отряда № 49. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит пристрой и чердачное помещение жилого дома общей площадью 15 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было обнаружено. Было создано звено

газодымозащитной службы.

В 9 часов 41 минуту пожар был локализован. В доме было сильное задымление. Благодаря быстрым и слаженным действиям личного состава пожар потушили за считанные минуты. В 9 часов 53 минуты была объявлена полная ликвидация пожара. На месте вызова работали 11 человек личного состава и три единицы техники. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б». В результате пожара никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"