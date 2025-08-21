Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
В Кошкинском районе полицейские вернули в естественную среду 648 раков

21 августа 2025 11:22
182
В отношении мужчины, допустившего гибель более 900 ракообразных возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины, допустившего гибель более 900 ракообразных и причинившего ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 178 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Кошкинского района поступило сообщение от егеря охотничьего угодья о том, что на охраняемой территории злоумышленник осуществляет незаконный вылов речных биологических ресурсов.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейским егерь передал мужчину, который, используя лодку и запрещённое орудие — сеть, незаконно выловил свыше 1550 особей речного рака. Многие из членистоногих погибли в процессе незаконного вылова, но 648 животных полицейские успели вернуть в естественную среду. С места происшествия полицейскими изъяты лодка ПВХ с двумя вёслами, 20 орудий вылова «Раколовка», биологические ресурсы.

В соответствии с заключением должностного лица Росрыболовства 903 погибших рака утилизированы в установленном порядке.

Полицейскими установлено, что ущерб, причинённый действиями злоумышленника водным биологическим ресурсам, составил свыше 178 тысяч рублей.

Ранее судимый за аналогичное противоправное деяние житель Самары 1977 года рождения пояснил, что осуществлял добычу водных ресурсов для продажи.

Группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району подозреваемому, в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Уголовное дело

