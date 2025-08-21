В Кошкинском районе полицейские вернули в естественную среду 648 раков

182

В отношении мужчины, допустившего гибель более 900 ракообразных и причинившего ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 178 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Кошкинского района поступило сообщение от егеря охотничьего угодья о том, что на охраняемой территории злоумышленник осуществляет незаконный вылов речных биологических ресурсов.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейским егерь передал мужчину, который, используя лодку и запрещённое орудие — сеть, незаконно выловил свыше 1550 особей речного рака. Многие из членистоногих погибли в процессе незаконного вылова, но 648 животных полицейские успели вернуть в естественную среду. С места происшествия полицейскими изъяты лодка ПВХ с двумя вёслами, 20 орудий вылова «Раколовка», биологические ресурсы.

В соответствии с заключением должностного лица Росрыболовства 903 погибших рака утилизированы в установленном порядке.

Полицейскими установлено, что ущерб, причинённый действиями злоумышленника водным биологическим ресурсам, составил свыше 178 тысяч рублей.

Ранее судимый за аналогичное противоправное деяние житель Самары 1977 года рождения пояснил, что осуществлял добычу водных ресурсов для продажи.

Группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району подозреваемому, в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО