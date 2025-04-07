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В Кошкинском районе мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции

7 апреля 2025 12:56
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В Кошкинском районе мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции

Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

31 марта 2025 года в утреннее время во время патрулирования территории  ИДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Кошкинскому району заметили мужчину, совершавшего опасные манёвры на проезжей части при управлении мотоциклом ИЖ Планета-5.

Полицейские предприняли попытку остановить транспортное средство, но водитель не выполнил законного требования сотрудников полиции об остановке и увеличил скорость.

Госавтоинспекторы, включив звуковые и световые спецсигналы, проследовали за нарушителем. Неоднократные требования остановиться водитель игнорировал, при этом создавал аварийные ситуации: выезжал на полосу встречного движения и превышал скоростной режим, съезжал с дороги на грунт.

Бросив мотоцикл, злоумышленник забежал во двор частного дома, где его  задержали полицейские.

Сотрудники полиции установили личность водителя и выявили у 54-летнего местного жителя, не имеющего водительских прав категории «А», признаки алкогольного опьянения. В отношении задержанного сотрудники полиции выписали постановление об отстранении от управления транспортным средством и прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина отказался выполнять законные требования полицейских. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку, задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По имеющимся в базе данным сведениям полицейские установили, что за аналогичное правонарушение ранее задержанному Кошкинским районным судом уже назначалось наказание в виде 10 суток административного ареста. Правильных выводов сельский житель не сделал и вновь нарушил закон.  

Полицейскими по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Теги: ДТП

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