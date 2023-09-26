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В Клявлинском районе соседи сдали мужчину с наркотиками

26 сентября 2023 10:00
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В Клявлинском районе соседи сдали мужчину с наркотиками

В сентябре текущего года сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Клявлинский» от неравнодушных граждан поступила информация о причастности ранее судимого 55-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки поступившей информации полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в одном из сельских поселений, обнаружили и изъяли у него пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной, массой около 27 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что сухие растения собрал на заброшенной ферме в окрестностях одного из сел района для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Теги: Стоп Наркотик

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