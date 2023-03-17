В Клявлинском районе соседи сдали местного жителя с наркотиками

154

В рамках I этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудникам ОНК МО МВД России «Клявлинский» поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту растений, содержащих наркотическое средство.

Во время проверки информации, при проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение», в одном из сел Клявлинского района оперуполномоченными задержан молодой человек, у которого в ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел изъяли пакет из полимерного материала с растительным веществом темно-коричневого цвета. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Результаты экспертизы, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показали, что изъятое вещество является наркотическими средством – марихуана, массой около 17 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник – житель Самарской области 2004 года рождения, ранее привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств, вовлечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ и к уголовной - за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Во время опроса подозреваемый пояснил, что наркотики он нарвал осенью прошлого года в окрестностях села и хранил для личного употребления.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело .