В Кинельском районе горели две бани

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10 марта в 13 часов 01 минуту на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на улице Энгельса Кинельского района горит баня. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 13 часов 05 минут было установлено, что площадь горения бани составляет 15 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 13 часов 09 минут пожар был локализован, в 13 часов 13 минут - объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.



Также в 19 часов 16 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Чкалова в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района горит баня. На место пожара были направлены силы и средства пожарно - спасательных частей №№ 14,136 пожарно - спасательного отряда № 34. По прибытии было установлено, что горит баня общей площадью 40 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава, 2 единицы техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Локализация пожара была объявлена в 19 часов 34 минуты, ликвидация открытого горения - в 19 часов 45 минут. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"