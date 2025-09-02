В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров

130

Сегодня в 13:26 в пожарно-спасательную часть № 108 пожарно-спасательного отряда № 39 филиала облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о возгорании травы в 5 километрах юго-западнее населенного пункта Первомайский.

На место пожара был незамедлительно направлен дежурный караул.

По прибытии было установлено, что горит трава на площади 600 квадратных метров.

В 14:38 была объявлена ликвидация открытого горения, в 15:05 – полная ликвидация пожара.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б».

В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»