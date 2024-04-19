В Камышлинском районе тушили пожар в бане

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18 апреля в 17 часов 8 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Камышла, Камышлинского района, на улице Комсомольской. На место пожара были направлены один пожарный расчет пожарно-спасательной части № 120 в количестве 4 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит баня на общей площади 15 квадратных метров. Было создано звено газодымозащитной службы. В 17 часов 18 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 24 минуты – ликвидация открытого горения. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"