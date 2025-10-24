В Исаклинском районе горел нежилой дом

87

Сегодня, 24 октября, в 9 часов 00 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в посёлке Сокский горит нежилой дом. На место пожара были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 118 и добровольно-пожарные команды сельских поселений села Старое Вечканово и село Новое Ганькино.



По прибытии на место пожара было установлено, что горит нежилой дом на площади 60 квадратных метров. На тушение пожара оперативно поданы 2 ствола «Б». В 9 часов 6 минут пожар был локализован, а в 9 часов 20 минут – объявлена ликвидация открытого горения. В тушение пожара принимают участие 8 человек личного состава, задействованы 2 единицы основной пожарной техники. К счастью, пострадавших при пожаре нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"