В Исаклинском районе горел нежилой дом

132

Ранним утром 30 марта в 5 часов 34 минуты на пульт связи поступило сообщение о том, что на улице Сокской в поселке Сокский горит нежилой дом. К месту вызова были направлены дежурный караул пожарно – спасательной части № 118 в количестве пяти человек личного состава на двух единицах техники, а также добровольные пожарные команды сельских поселений Старое Вечканово и Новое Ганькино в количестве трех добровольцев на двух единицах техники. По прибытии было установлено, что горит нежилой дом общей площадью 32 квадратных метра.

В 5 часов 44 минуты была объявлена локализация пожара, в 6 часов 18 минут – ликвидация открытого огня, в 11 часов 20 минут – ликвидация последствий пожара. На тушение пожара были поданы два ствола «Б». Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"