В Хворостянском районе ликвидировали пожар на площади 200 кв. метров

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10 февраля в 13 часов 17 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Кордон на улице Степной.



По прибытии в 13 часов 30 минут огнеборцы установили, что горят надворные постройки на площади 200 квадратных метров, создавалась угроза распространения огня на жилой дом и сарай с мелким рогатым скотом.

В 14 часов 50 минут была объявлена локализация пожара, в 15 часов 21 минуту – ликвидация открытого горения. Благодаря слаженным действиям пожарных – спасателей удалось не допустить распространения огня.

В тушение пожара принимали участие 10 человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы, привлекалось 4 единицы основной пожарной техники, было подано 3 ствола «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"