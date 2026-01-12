В горящем нежилом доме в Самарской области погиб человек

ЧП произошло сегодня в Сергиевске. Подробнее о нем рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о происшествии появилась 12 января в 8:07. Огонь охватил 60 «квадратов» нежилого дома. Его тушили семь специалистов 109-й пожарно-спасательной части. Также работали службы жизнеобеспечения.

В 8:15 пламя локализовали, в 8:25 справились с открытым горением. Погиб один человек. Возраст и пол не раскрывают. Специалисты продолжают выяснять детали произошедшего, пишет Самара-МК.