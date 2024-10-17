В Елховском лесничестве на площади 120 кв. метров горел деревянный дом

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16 октября в 11 часов 35 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в 9 квартале Елховского лесничества горит деревянный дом.



По прибытии на место пожара было установлено, что горят одноэтажный деревянный дом на площади 120 квадратных метров, 0,025 га территории, покрытой лесом, и 0,053 га сухой травы.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 2 ствола «Б», ранцевый огнетушитель и пожарные хлопушки. В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники. Ликвидация открытого горения была зафиксирована в 12 часов 39 минут. Благодаря слаженным действиям пожарных-спасателей пожар был ликвидирован и быстро потушен. При пожаре пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"