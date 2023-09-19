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В Дубовом Умете горел дом и надворные постройки

19 сентября 2023 12:33
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В Дубовом Умете горел дом и надворные постройки

17 сентября в 18 часов 45 минут на ул. Кирова в с. Сухая Вязовка с. п. Дубовый Умёт в муниципальном районе Волжский горели частный дом и надворные  постройки на  площади  200 м2.  Пожару  был  присвоен  ранг 1- БИС. На пожаре подавались 4 ствола «Б». В 19 часов 52 минуты была объявлена локализация пожара, в 20 часов 31 минуту - ликвидация открытого горения. 

В тушении участвовали 22 человека из 6 пожарных расчётов пожарно-спасательной части № 78, пожарно-спасательной части № 128 пожарно-спасательного отряда № 46; пожарно-спасательных частей №№ 4, 7 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области; пожарно-спасательной части № 45 ФГБУ «8 ФПС ГПС по Самарской области (договорной)» и добровольная пожарная команда Сухая Вязовка. На пожаре погибших и пострадавших нет.

Теги: Пожар

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