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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства имама мечети, а также ранения его сына и брата
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В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства имама мечети, а также ранения его сына и брата

12 ноября 2021 19:48
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В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Дагестане по факту убийства имама, а также ранения его сына и брата, передает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "е" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст.30, п.п. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в пятницу в дагестанском селе Аметеркмахи произошел конфликт из-за давнего земельного спора между 62-летним жителем и имамом мечети. Отмечается, что, прибыв к дому матери потерпевшего, мужчина открыл огонь, в результате чего имам был убит, еще два человека ранены. Подчеркивается, что раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и смертельно ранил стрелявшего ножом. "Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении", - добавили в СК.

В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото:   РИА Новости / Максим Блинов

Теги: Уголовное дело

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