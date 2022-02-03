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В Чапаевске приостановили деятельность магазина

3 февраля 2022 11:40
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В Чапаевске приостановили деятельность магазина

Судебные приставы г. Чапаевска опечатали двери вещевого магазина, находящегося в одном из торговых центров города. За нарушение административного законодательства индивидуальный предприниматель не сможет осуществлять деятельность 14 суток. 

Владелец магазина в качестве администратора торгового зала привлек к работе иностранного гражданина. В соответствии с миграционным законодательством индивидуальный предприниматель обязан был уведомить надзорный орган о заключении трудового договора. Однако, как признался сам владелец магазина, он не знал о таком законе. 

Рассмотрев материалы дела, суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов г. Чапаевск.

Судебным приставом-исполнителем был совершен выезд по месту совершения исполнительных действий, в результате которого двери крупного вещевого магазина были опечатаны.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами. 

Теги: Судебные приставы

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