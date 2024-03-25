В Борском районе ликвидировали пожар в бане на площади 10 кв. метров

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23 марта в 19 часов 11 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Борское горит баня. К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 пожарно-спасательного отряда № 48.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит баня на площади 10 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 19 часов 17 минут пожар был локализован, в 19 часов 19 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 19 часов 51 минуту - полная ликвидация пожара. Всего на месте вызова работали 7 человек личного состава и две единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"