в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ

84

Сегодня, 15 октября, в 12:07 в пожарно-спасательную часть № 133 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Большая Черниговка на улице Дорожной.

Оперативно к месту вызова выехал дежурный караул Части.

По прибытии было установлено, что горит грузовой автомобиль ГАЗ.

Оперативно на тушение был подан 1 ствол КУРС-10.

В 12:12 была объявлена локализация пожара, а через 3 минуты ликвидация открытого горения. Специалисты продолжают работать на месте пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"