Как правильно мыть руки.
15 октября — Всемирный день чистых рук
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
Соблюдай ПДД, дистанцию и скоростной режим.
16 октября в губернии ожидается туман
Ранее самарские спортсмены выиграли медали первенства России по гонкам дронов.
Спортсмены сборной Самарской области Дмитрий Воронин и Егор Наумов - призеры ЧР по гонкам дронов
В них приняли участие детские футбольные команды из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Самарской области.
Тольяттинские футболисты выиграли областной детско-юношеский турнир памяти Льва Яшина
«Принт.ру» оперативно перешла на материалы отечественных производителей.
Самарский производитель упаковки ООО «Принт.ру» увеличил выработку на 22% благодаря бережливым технологиям
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ

15 октября 2025 14:02
Сегодня, 15 октября, в 12:07 в пожарно-спасательную часть № 133 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Большая Черниговка на улице Дорожной.
Оперативно к месту вызова выехал дежурный караул Части.
По прибытии было установлено, что горит грузовой автомобиль ГАЗ.
Оперативно на тушение был подан 1 ствол КУРС-10.
В 12:12 была объявлена локализация пожара, а через 3 минуты ликвидация открытого горения. Специалисты продолжают работать на месте пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

