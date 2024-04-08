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В Богатовском районе горели надворные постройки и баня

8 апреля 2024 13:24
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В Богатовском районе горели надворные постройки и баня

6 апреля в 21 час 52 минуты на пульт связи поступило сообщение о пожаре на улице Молодежной в селе Богатое. К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 117, а также службы жизнеобеспечения района. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки и баня на общей площади 150 квадратных метров.

Существовала угроза распространения огня на жилой дом. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, присвоил пожару ранг 1-БИС. Было создано звено газодымозащитной службы. В 22 часа 20 минут пожар был локализован, в 22 часа 28 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В 00 часов 43 минуты пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Были поданы 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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