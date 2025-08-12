В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена

91

12 августа в 3 часа 29 минут в пожарно-спасательный отряд № 44 Безенчукского района поступило сообщение о том, что в селе Потуловка по улице Центральная горит сено.

К месту пожара оперативно направился пожарный расчет пожарно-спасательной части № 115 пожарно-спасательного отряда № 44 в количестве 6 человек и 2 единиц техники, а также добровольная пожарная команда села Натальино.

По прибытии было установлено, что горит 200 тонн тюков сена.

На тушение незамедлительно было подано два ствола «Б». В 5 часов 15 минут пожар был локализован, в настоящее время производится пролив территории, после ликвидации пожара с целью охлаждения мест горения и предотвращения появления новых очагов возгорания.

В настоящее время производится пролив территории, после ликвидации пожара с целью охлаждения мест горения и предотвращения появления новых очагов возгорания

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"