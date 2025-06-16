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Уволившемуся самарцу помогли получить зарплату

16 июня 2025 10:36
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Уволившемуся самарцу помогли получить зарплату

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары взыскали заработную плату в размере 83 тысяч рублей в пользу уволившегося по собственному желанию сотрудника.

Как оказалось, бывший сотрудник одной из организаций, занимающейся строительно-монтажными работами, недополучил выплаты после увольнения. Работодатель обязался выплатить заработную плату за несколько месяцев, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие. Однако компания свои общения не выполнила. За защитой своих прав мужчина обратился в суд, который постановил произвести окончательный расчет и выплатить мужчине заработную плату.

Исполнительный лист о взыскании денежных средств поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары. Руководство организации проинформировали о необходимости исполнить решение суда в установленный срок во избежание ограничительных мер, а также разъяснили о наступлении уголовной ответственности.

Кроме этого, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Только после этого руководство выплатило задолженность перед уволенным сотрудником в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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