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У сызранца демонтировали видеокамеру, которая снимала участок соседей

16 марта 2022 10:16
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У сызранца демонтировали видеокамеру, которая снимала участок соседей

Жительница Самарской области обратилась в суд с исковым заявлением в отношении соседа, который установил на фасаде своего частного дома видеокамеру. Сам факт установки женщину не беспокоил, однако устройство было направлено на ее дом и земельный участок. На просьбу сменить угол обзора камеры сосед отвечал отказом. Суд же решил удовлетворить требование жительницы
г. Сызрани и обязать ее соседа убрать с фасада камеру. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также его предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должник добровольно не исполнял требования исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры побудили мужчину исполнить решение суда. Видеокамеру, направленную на участок и дом соседки, демонтировали. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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