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У самарца, задолжавшего своим детям свыше 240 тысяч рублей по алиментам, арестовали автомобиль

18 июля 2023 11:55
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У самарца, задолжавшего своим детям свыше 240 тысяч рублей по алиментам, арестовали автомобиль

У жителя г. Самары, задолжавшего своим детям свыше 240 тысяч рублей по алиментам, арестовали автомобиль «Peugeot». Кроме того, за игнорирование родительских обязательств мужчине назначили обязательные работы.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении местного жителя возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей. Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину о необходимости погашения долга и мерах принудительного взыскания, которые могут быть применены к нему в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Должник проигнорировал требования судебного пристава-исполнителя и к погашению задолженности так и не приступил. Проверка его имущественного положения показала, что он является автовладельцем. Установив, что мужчина в данный момент направляет из аэропорта в город, судебный пристав-исполнитель прибыл на ближайший по месту следования должника постовой пункт ГИБДД, где отец-алиментщик и был остановлен.

В отношении автомобиля «Peugeot» составили акт описи и ареста, транспортное средство передали на ответственное хранение специализированной организации, а в отношении должника составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. 

Теперь должнику, чтобы не лишиться автомобиля, предстоит полностью погасит всю сумму задолженности перед детьми и приступит к осуществлению ежемесячных алиментных платежей. 

 

Теги: Судебные приставы

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