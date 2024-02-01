У самарца, ругавшего прохожих на улице, нашли наркотик

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Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на улице Победы обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно. Патрульные для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, доставили задержанного в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых полицейские изъяли у местного жителя сверток с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство– метадон в значительном размере.

В ходе опроса ранее судимый за незаконный оборот наркотиков безработный мужчина 1985 года рождения пояснил, что наркотик нашел на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

За нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах и оскорбительным приставанием к гражданам судом правонарушителю назначено наказание в виде суток административного ареста.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.