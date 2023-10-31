У самарца отобрали контрафактный кофе

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Житель г. Самары реализовывал на торговой точке контрафактный кофе. Судебные приставы Советского района г. Самары передали свыше 110 пачек растворимого кофе в Росимущество.

Индивидуальный предприниматель из г. Самары реализовывал на торговой точке свыше 110 пачек растворимого кофе, маркированных известными товарными знаками, но не имеющих подтверждающих их подлинность документов. За нарушение ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактной продукции на уничтожение.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали нелегальный товар и передали свыше 110 пачек растворимого кофе в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.