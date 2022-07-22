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У самарца, не прошедшего медосвидетельствование, арестовали лодочный мотор

22 июля 2022 13:08
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У самарца, не прошедшего медосвидетельствование, арестовали лодочный мотор

 

Двое друзей, передвигающиеся на автомобиле по г. Самаре, были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке документов оказалось, что водитель транспортного средства нетвердо стоит на ногах и, по всем признакам, находится в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД направили мужчину на освидетельствование, однако он вел себя вызывающе и прохождение процедуры срывал. В результате в отношении него составили административный протокол по ч. 1  ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года. 

Решение суда вступило в силу, но мужчина не торопился предпринимать попыток к погашению задолженности. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник Службы неоднократно предупреждал должника, что дальнейшее уклонение от уплаты штрафа только усугубит ситуацию, однако нарушитель продолжал избегать своих обязательств. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительство сбора в размере 7% от суммы долга, а также установлено, что мужчина является владельцем моторной лодки. При проверке владельцев маломерных судов в ходе акции «Должник на воде», сотрудниками Службы лодка была установлена. Судебным приставом составлен акт описи и ареста мотора. 

Теперь жителю областной столицы, чтобы сохранить свое имущество, предстоит оплатить не только штраф, но и исполнительский сбор.

 

Теги: Судебные приставы

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