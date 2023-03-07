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У самарчанки из дачного домика украли массажер, овчину и шуруповерт

7 марта 2023 10:43
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У самарчанки из дачного домика украли массажер, овчину и шуруповерт

Владелица дачного домика в одном из садоводческих некоммерческих товариществ стала жертвой преступления.  Воспользовавшись ее отсутствием,  житель г. Самары выбил в ее доме окно и проник внутрь. С целью тайного хищения чужого имущества мужчина сложил в пакет электрический триммер, массажер, шуруповерт, овчинную шкуру и другие ценные вещи и скрылся с места преступления. Часть украденного злоумышленник припрятал у домика, в пакете, а часть за одним из кафе неподалеку. Вечером он вернулся за имуществом и сдал его в ломбард.

Женщина, у которой мужчина похитил вещи, обратилась в полицию. Правоохранители установили злоумышленника. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 158 УК РФ «Кража», назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал компенсировать потерпевшей материальный ущерб в 12,5 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. В результате было установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения материального ущерба. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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